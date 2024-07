María Belén Rizo Patrón no perdió la oportunidad de acercarse a Gracia y conversar con ella sobre la fuerte pelea entre Felipe y Salvador Gallardo. Pero eso no fue todo, pues la joven aprovechó para preguntarle a su hermana la razón de por qué ofendió verbalmente al ‘Tiburón’.

“No entiendo por qué te la agarraste con los Gallardo. Ellos no tiene nada que ver”, aseguró Belén. Sin embargo, Gracia no se contuvo y le respondió inmediatamente a su hermana. “¿Cómo que no, Belén? Tienen todo que ver ¿Por qué crees que a mi mamá quiso separarse de repente?”, manifestó.

Al inicio, la joven no dudó de su madre y aseguró que entre ella y el padre de Salvador no había nada. “Siempre con el mismo tema. Mi mamá y Manuel son sólo amigos. Punto, Gracia”, afirmó Belén. Lo que no esperaba Belén, era que Gracia le hiciera un sorprende revelación. “Sí, claro. Son amiguísimos, pinky friends. ¿Acaso los amigos se besan?”, soltó inesperadamente la novia de Felipe.

La hermana del medio de las Rizo Patrón se mostró confundida ante tal noticia. “¿Por qué crees que estoy tan molesta con mi mamá? Porque la vi besándose con Manuel en el terminal”, insistió Gracia.

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.