24 de julio 2024 Actualizado el: 24 julio 24 | 10:15 am

Este miércoles 24 de julio se transmite el capítulo 57 de “Pituca sin Lucas“. En la nueva entrega, Belén le pedirá explicaciones a María Gracia por el problema que armó en el evento de Miguelito. Por este motivo, la mayor de las Rizo Patrón le confesará que está enojada con su madre por besar a Manuel Gallardo. “¿Por qué crees que estoy tan molesta con mi mamá? Porque la vi besándose con él en el terminal”, expresó.

Por otro lado, María Teresa De La Puente se enfrentará a sus sentimientos por Manuel Gallardo y le pondrá fin de una vez por todas. “De todas las cosas que me atormentan, la única cosa que no me puedo sacar de encima eres tú”, comentó.

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.