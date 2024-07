Este martes 23 de julio se transmitió el capítulo 57 de “Pituca sin Lucas“. En este nuevo episodio, María Gracia Rizo Patrón se vio envuelta en una PELEA entre su enamorado Felipe Arosemena y su vecino Salvador Gallardo. La joven NO soportó ver la violencia y evitó que su pareja siga en problemas.

Gracia y Pipo llegaron al evento de recaudación de fondos para que Miguelito pueda reconstruir su casa que se vio afectada por un incendio. Pero la pareja NUNCA imaginó el escándalo que les armaría Salvador. “Yo quiero felicitarlos públicamente, porque estoy seguro de que van a ser una pareja muy linda con hijos muy bonitos. Compare, tu deberías de golpearte el pecho… Te vas a quedar con la chica con la sonrisa más linda que he visto”, expresó el hijo de “Tiburón” Gallardo. Y, al llevarlo al límite, Felipe le respondió con un puñete en la cara, el cual fue devuelto por Salvador.

En tanto, José Antonio irrumpió en la casa de las Rizo Patrón para dejarle en CLARO a Techi que NO le dará el divorcio después de verla junto a Manuel Gallardo. “Supongo que ese tipo sabe que eres una mujer casada, porque te recuerdo, Techi, no me voy a separar de ti”, sentenció.

Por su lado, Franco le expresó su preocupación a Belén sobre las verdaderas intenciones de Benjamín con ella. “Puede sonar raro, pero acabo de ver a Benjamín giléandose a una chica por el celular. Ten cuidado con ese chico”, le advirtió.

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.