El nuevo capítulo de “Pituca Sin Lucas” tuvo momentos bastantes interesantes con altos y bajos que mantuvieron a los televidentes pegados a sus asientos. La Cocó le preguntó a Techi por sus verdaderos sentimientos por Manuel Gallardo, tras enterarse que le dio un beso y fue descubierta por María Gracia. Sin embargo, Techi no quiso entrar en muchos detalles, pero dio a entender que “El Tiburón” el cambió la vida de un momento a otro.

Por otro lado, María Gracia Rizo Patrón continúa con su berrinche tras descubrir el amorío de su mamá. Esta vez encontró algo de calma en Felipe Arosamena, a quien le pidió que por favor lo ayudara a salir de su casa. Llegando a decirle que sería capaz de mudarse con él a la casa de sus padres. Pipo accedió al pedido y se lo comunicará a sus padres. Tras ello, Gracia le pidió que espera que ambos puedan casarse pronto.

Mientras que eso sucedió en la vida de Gracia, Salvador Gallardo sigue pensando en los motivos por los que Gracia no quiso tener una relación con él, a pesar del gran amor que se tienen. El hijo de Manuel llegó a la conclusión de que desea dedicarse a otro cosa y ser más que un “vendedor de pescados”. Manuel al inicio no lo tomó bien, pero después de escuchar a su hijo, se comprometió a apoyarlo para que pueda estudiar una carrera.

Los líos amorosos parecen no tener cuando terminar, Franco Gallardo estalló de celos al ver a Belén Rizo Patrón llegando al evento con Benjamín. No obstante, la que parecía que saltaba de felicidad era Margarita, quien se mostró feliz al ver que Belén tenía nuevo galán y no era Franco.

Como cereza de pastel, Manuel fue a la casa de Techi para conversar unos temas pendientes. Cuando se retiró, parece que José Antonio se percató de su presencia. Inmediatamente acudió a la casa de su aún esposa para pedirle explicaciones. María Teresa quedó impactada y no pudo decir ni una sola palabra.

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.