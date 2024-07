María Gracia Rizo Patrón le pidió a Felipe Arosamena que por favor la lleve con él a su casa, pues no quiere saber nada más de su mamá. Al ver la desesperación de su pareja, el estudiante de medicina accedió al pedido, con la condición de que Techi estuviera enterada de todo. “Le voy a contar, pero puedes ir hablando con sus papás. Si quieres miénteles, no me importa”, expresó la mayor de las Rizo Patrón.

Sin embargo, las dudas también comenzaron a apoderarse de ella. “Qué nervios, ¿no pensarán que soy una fresca?”, consultó. Por su parte, Pipo intentó calmarla de todas las formas posibles. “Gracias por ser tan lindo conmigo”, manifestó Gracia. “Es que te amo y quiero estar siempre para ti”, respondió Felipe.

Gracia aprovechó el momento romántico para hacerle interesante pedido a Felipe. “Quiero casarme contigo lo antes posible contigo, pipo”, mencionó, mientras que él atinó a sonreír y lanzar la siguiente pregunta: “¿Tienes ganas de casarte o escaparte?”

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.