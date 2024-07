Aunque Conchita tomó la decisión de adoptar a “Francisco Javier”, su nueva mascota, el cambio de la ‘reina del terminal’ no acabó ahí. Así, llevó su transformación al siguiente nivel y separó una cita con Maritere Braschi. Aunque el plan de la mujer era conquistar a Manuel, Maritere le dio un tierno mensaje de empoderamiento.

Conchita acudió a la sesión junto a Enrí, quien se mostró emocionado por conocer a Maritere.”Ella quisiera unos tips de etiqueta social y como tú tienes muchos videos. Yo los he visto todos, no me pierdo ninguno, tú eres la mejor maestra del mundo mundial. A ver si nos ayudas”, manifestó.

Inmediatamente, Conchita mencionó la verdadera razón por la que eligió cambiar. “Hay un ex que tengo que está interesado en una chica así pues, pituca”, comentó. Por ello, Maritere no se quedó callada y le dio un valioso consejo a la empresaria del terminal. “Lo que tú tienes que hacer es sacar la mejor versión de ti misma, pero nunca hagas nada por alguien y menos por un ex”, aseguró.

Pero eso no fue todo, pues al ver todavía dudas en Conchita, la conductora volvió a insistir. “Eres una chica lindísima, saca todo lo lindo que tienes, pero nunca cambies y menos por nadie. Y si te ves obligada a cambiar por alguien, ahí no es”, afirmó. Conchita y Enrí quedaron conmovidos por las palabras de Maritere. “Ya ves. Te dije, es una sabia. Sabe todo absolutamente todo”, expresó Enrí.

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.