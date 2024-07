Techi De La Puente llegó hasta su casa para conversar con su hija, luego de que la joven la encontrara besándose con Manuel Gallardo. Sin embargo, Gracia no pudo contener su ira y le dijo de todo a su mamá. “Aparte de infiel, eres una mentirosa. Tú me dijiste que todo esto era invento de Conchita, pero aquí la única mentirosa eres tú”, sentenció.

A pesar de los ataques, Techi intentó conversar con Gracia, pero ella continuaba a la defensiva. “No seas sinverguenza”, respondió. Aunque la ‘pituca’ intentó justificar el beso y lo describió como un error, la mayor de las Rizo Patrón no se calmó. “Qué doble moral. Me rezondrabas por serle infiel a Felipe, hablando de la honestidad, cuando él y yo éramos enamorados. En cambio tú, tú estás casada”, expresó.

Por su parte, Techi se defendió y aseguró que la situación de ella y Manuel es muy diferente a la de Gracia y Salvador. “Yo me voy a separar y eso todo el mundo lo sabe. Yo no voy a volver con tu papá. En cambio lo tuyo con Felipe era distinto. Yo quería ayudarte, sin juzgarte, hice lo que me parecía correcto como mamá”, afirmó.

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.