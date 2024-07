Luego de los fuertes comentarios de Franco Gallardo hacia María Belén Rizo Patrón, el hijo de Manuel decidió disculparse. Aunque ambos tomaron caminos diferentes, tomaron la decisión de retomar su amistad.

Justo cuando Belén estuvo a punto de enviarle un mensaje a Franco, el joven se apareció en la cocina de las Rizo Patrón. “Piedad me dejó pasar, me excedí“, empezó el enamorado de Margarita. El muchacho aprovechó para preguntarle a Belén que iba a pasar con ambos. “¿No podemos intentar ser amigos?”, expresó.

Sin embargo, Belén no accedió al principio. “No creo, Franco, porque sería súper doloroso y súper tóxico. A ti no te gusta que me vea con Benjamín. ¿Y crees que yo no sufro cuando te veo con Margarita?”, le respondió. Pero Franco no se rindió y continuó intentando convencerla de recuperar su amistad. “Yo no quiero perderte del todo”, afirmó.

Finalmente, Belén aceptó. “Tratemos, pero sé que no va ser fácil porque tú vas a seguir con Margarita y yo no voy a dejar de ver a Benjamín”, aclaró.

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.