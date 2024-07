María Piedad Rizo Patrón vio con sus propios ojos como es que su hermana Belén se dio un beso con Benjamín en su cuarto. A pesar de que no dijo haber visto nada, salió corriendo de su casa y rápidamente se dirigió con Alonso para contarle todo el chisme. Sin embargo, cuando estaba narrando la situación, Franco Gallardo apareció mientras bajaba por las escaleras.

“Tu no has visto lo que yo he visto… A Belén besándose con Benjamín”, fue la forma en la que lo contó Piedad. Por su parte Alonso se mostró bastante sorprendido con la noticia, mientras que Franco quedó impactado y no pudo decir ni una sola palabra en ese preciso momento.

“De todas maneras ahora tiene enamorado”, recalcó Piedad sin saber que Franco estaba detrás escuchando todo los detalles del nuevo romance de Belén.

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.