¡PARA NO CREER! Micaela Gallardo no soportó descubrir que Felipe Arosamena había retomado su relación con María Gracia Rizo Patrón. Por eso, al encontrarse con él, optó por ignorarlo por completo y manifestarle su desagrado por su decisión.

Para desahogarse, Micaela recurrió a su amigo Pato. A él le reveló toda la situación y el joven no tardó en notar un detalle. “¿A ti (Felipe) no te movió el piso?”, le cuestionó. Pero ella lo negó todo. “Felipe me cae muy bien. No (me gusta). O sea, imagínate…”, aseguró.

Sin embargo, pocos segundos después, terminó aceptando lo inevitable. “Sí, me gustaba Felipe. Me gustaba harto”, confesó la joven.

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.