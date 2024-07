Salvador Gallardo se enteró de la PEOR manera que María Gracia Rizo Patrón, la joven de la que está aparentemente enamorado, retomó su relación con Felipe Arosamena. El hijo del “Tiburón” conoció de la reconciliación gracias a su hermana Micaela, así que al toparse con Gracia en el terminal decidió ignorarla.

Pero, la situación se volvió insostenible ante la insistencia de María Gracia en hablarle, así que Salvador decidió acercarse para escucharla. “¿Puedes ayudarme a cargar estas cajas y ponerla en la camioneta? No puedo, te juro, pesa mucho”, le suplicó la joven.

Pero él se mostró totalmente reacio a acercarse a la joven. “Sí, me cuesta (ayudarte). Las cosas cuestan. Lo que pasa Gracia es que tú estás acostumbrada a vivir en una burbuja de cristal, teniendo todo de gratis. Pero ya no. Así que está bueno que lo hagas sola”.

Al escucharlo hablar de esa manera, María Gracia le exigió una explicación por su molestia. Así que Salvador se sinceró: “No me pasa nada, pituquita (…) Pensaba que te conocía, pero parece que no te conozco. Así que prefiero dejarte tranquila y que tú te encargues de tus cosas y yo de las mías. Imagínate cómo me sentí yo cuando me enteré de que te fuiste corriendo con el doctorcito para regresar con él”.

En ese momento, la hija de Techi entendió TODO y le aclaró la situación. “Ya, tu Chuckysister te contó el chisme. Yo te dije que iba a volver con Felipe”, le recalcó. Aunque eso no evitó que a Salvador le duela. “Sí, y yo pensé que no ibas a ser tan fría, que te ibas a demorar un poco en regresar con él”, le reclamó.

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.