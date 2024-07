Techi De La Puente y Manuel Gallardo están MÁS cerca que nunca, después de que la mujer tomara la decisión de DIVORCIARSE de su esposo José Antonio Rizo Patrón por abandonarlas en medio de la crisis familiar. Pero, la relación entre ambos es bastante complicada porque cada uno tiene su propia familia y ella tiene miedo de dañar a sus hijas.

La mujer aceptó tener MIEDO de lo que puede opinar el resto al verla teniendo una nueva relación cuando AÚN no se ha divorciado de su esposo. “Manuel, tengo miedo de que sospechen de nosotros. Tenemos que cuidarnos”, le rogó.

Aunque para Manuel no parece ser un problema la situación que están atravesando. “Techi, pero qué más nos vamos a cuidar si no estamos haciendo nada malo. Que yo sepa enamorarse no es un pecado. ¿Sabes? Creo que esa es la culpa que enseñan las religiones”, sentenció.

Por su lado Techi le volvió a pedir discreción. “Me gustaría ver la vida más simple. Pero yo soy muy nerviosa y culposa”, aseveró. “Que pase lo que tenga que pasar. Debo reconocer que yo soy más lanzado, yo me aviento nomás. En cambio, tú no, tú todo lo piensas, eres más organizada, te gusta planificar. Entonces vamos a planificar”, la tranquilizó Manuel.

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.