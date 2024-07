Luego de una intensa discusión entre Conchita Méndez y María Teresa De La Puente, en la que se fueron a las manos, llegó Manuel Gallardo. Techi estaba ofuscada por el momento que vivió y Manuel pensó que sólo se trataban de celos de su parte. Pero María Teresa explotó: “¿Cómo se te ocurre contarle a la desequilibrada de tu ex lo que sientes por mí? ¿Qué quieres? ¿Qué me pinte la casa ahora? Porque ella es capaz”,

Manuel intentó justificarse en todo momento, tratando de que se calmara. “Ay, Techi. Pensé que diciéndole eso me iba a dejar tranquilo, pero no fue así”, expresó. Pero Techi estaba más alterada de lo normal, temía por lo que Conchita pueda hacer contra ella. “¿Manuel por qué me estás poniendo en esta situación?”, increpó al “Tiburón”.

El “Rey” del terminal le explicó que era normal que la gente se vaya enterando poco a poco de su relación, que incluso sus hijos saben sobre el tema. Sin embargo, a Techi no le agradó esa idea. “Tal vez para tus hijos esto no tenga tanta importancia, pero para mis hijas sería horrible ¿y si piensan que me estoy separando porque me gustas?”, sentenció.

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.