16 de julio 2024

María Gracia Rizo Patrón fue hasta la universidad donde Felipe Arosamena se desempeña como asistente para hablarle sobre un tema que le interesa a ambos. La hija de Techi fue con la intención de retomar su relación con Pipo, algo a lo que el estudiante de medicina está totalmente abierto. “¿Y esta novedad?”, dijo Felipe sorprendido cuando la vio.

“¿Te molesta?”, preguntó María Gracia muy intrigada, pues de la conversación que tengan se va a definir si es que regresan o no. “Al contrario, no me molesta que hayas venido”, respondió Felipe bastante sonriente. “Vine a verte porque tengo algo que decirte”, comenzó diciendo la jovencita, dejando en suspenso a su expareja.

Después de terminar su aventura con Salvador Gallardo, María Gracia finalmente decidió quedarse con Felipe y esta fue la forma en la que se lo comunicó: “Estuve pensando en lo que hablamos y acepto. Quiero volver contigo”, expresó. Tras ello, procedieron a besarse ante la atenta mirada de Micaela.

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.