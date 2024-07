Conchita Méndez persiguió a María Teresa De La Puente por todo el terminal hasta alcanzarla en la oficina de Manuel Gallardo para terminar la conversación que estaba pendiente. Al ver eso, Techi no pudo con la rabia y comenzó a desatar toda su ira contra la emprendedora. “Todo tiene un límite, esto llegó hasta aquí. ¡Eres insoportable!”.

Conchita no se quedó callada y decidió responderle con todo a la “pituca”. “¿Qué quieres? ¿Qué te abrace después de meterte con mi Manuel?”, expresó. “Ay, pobrecita se ofendió. Yo no sé qué te ha visto Manuel”, añadió al ver como Techi comenzó a enojarse cada vez más y más.

Techi le pidió que se retire, pero sus palabras no cayeron bien en Conchita, quien respondió de la siguiente manera: “Yo no me voy a acá, este es mi terminal igualada”. Tras ello, la discusión se fue de las manos y comenzaron a agarrarse los pelos. Para su suerte, ingresaron Goyo y la amiga de Techi para separarlas.

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.