En el capítulo anterior de “Pituca sin Lucas”, Techi de la Puente reunió a su familia con la intención de revelar su decisión de darle fin a su matrimonio con José Antonio Rizo Patrón. En el capítulo de hoy, lunes 15 de julio, descubrimos que la noticia no fue bien recibida por todas las Rizo Patrón, pues María Gracia se enfrentó a Techi al enterarse de su separación.

Todo comenzó con el anuncio de la ‘pituca’. “Así se haya equivocado, él es su padre y yo siempre lo voy a apoyar. Sin embargo, a pesar de que él siempre va a ser parte de esta familia, yo he decidido separarme de él”, sentenció. Inmediatamente, Gracia se mostró en contra del divorcio de la ‘pituca’. “Tú no puedes tomar esta decisión sola. Tienes que hablar con él”, le reclamó a su madre.

Pero Techi no se quedó callada y se defendió. “Él no ha querido explicarnos las cosas y, cuando ha tenida la oportunidad, nos ha mentido”, expresó. Sin embargo, estas explicaciones no fueron suficientes para Gracia, quien criticó duramente a su madre. “Es bien rara tu manera de apoyar, mamá. A mí me parece desleal”, afirmó.

La tensión aumentó cuando Gracia intentó buscar apoyo en Belén y la Cocó.“Si es necesario perdonarlo, lo voy a perdonar, pero respeto la decisión de su mamá. Ella sabrá lo que hace”, respondió la abuela de las Rizo Patrón. El comentario de la Cocó fue la gota que derramó el vaso y, finalmente, Gracia abandonó la sala.

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.