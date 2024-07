La protagonista de “Pituca sin Lucas”, Techi De La Puente, sorprendió a Gracia, Belén y la Cocó con la noticia de su separación de José Antonio Rizo Patrón. Pero el asunto no quedó ahí, pues la ‘pituca’ tomó la decisión de dejar de usar su anillo de bodas, detalle que no pasó desapercibido por su familia.

Luego de la acalorada discusión con María Gracia, Techi se sentó en su habitación y reafirmó su intención de separarse al quitarse el aro, símbolo de su unión con el patriarca de las Rizo Patrón. Horas más tarde, en el desayuno, Piedad fue la primera en notarlo. “Mamá, ¿se te perdió el anillo de matrimonio? No lo tienes en el dedo”, preguntó la pequeña.

“No, hijita, yo me lo quité”, explicó. Sin embargo, Gracia no perdió la oportunidad de molestar una vez más a la ‘pituca’. “Wow, qué rápida”, expresó. Para no preocupar a Piedad, Techi inventó una excusa sobre el motivo de la ausencia del anillo. “Me lo quité porque no voy a ir atrabajar con el anillo, me está trayendo muchos problemas. Mira, el otro día estaba lavando unos pescados y se me perdió y después casi se me va por el desagüe del terminal. Mejor lo dejo aquí en la casa”, manifestó.

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.