María Teresa De La Puente visitó la oficina de Manuel Gallardo para contarle las buenas noticias que traía consigo. Techi hace poco se reunió con José Antonio Rizo Patrón para anunciarle que quería el divorcio. Por ello, ahora fue con “El Tiburón”, pues tiene que ser la primera persona en enterarse. “Esto no me lo esperaba”, acotó Manuel con una sonrisa de oreja a oreja.

Techi estaba un tanto nerviosa, pero no impidió que mantenga la conversación con Manuel y hasta explicó los motivos que la llevaron a tomar esta decisión. “Tu me dijiste que piense con la cabeza fría y el corazón abierto”, contó María Teresa. A Manuel le quedaron algo de dudas y le recalcó que espera que no se haya precipitado con ello y después quiera volver con él.

“No me voy a arrepentir. Hay dos razones por las que me quiero separar de José Antonio. La primera, porque es un estafador. La segunda porque ya no lo amo”, fue la contundente respuesta que el dio Techi. Al escuchar lo menciona, Manuel se emocionó muchísimo. “Eso significaría que los dos estaríamos soltero”, manifestó.

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.