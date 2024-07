Este martes 16 de julio se transmite el capítulo 52 de la novela familiar “Pituca Sin Lucas”. La serie ha conquistado el corazón de los televidentes y, en este nuevo episodio, Conchita Méndez no bajará los brazos con María Teresa De La Puente y planea su siguiente movimiento.

“No te compliques más, olvídate de Manuel, basta”, fue el consejo que le dio Enrí a Conchita para que se saque de la cabeza a Techi y continúe con su vida. Pero ella no piensa retroceder. “Una cara pálida no me va a quitar a Manuel”, sentenció. “¿Sabrán sus hijas que su mamá está tan enamorada?”, mencionó.

Por otro lado, Micaela Gallardo contará toda la verdad de lo que vio en la universidad a su hermano. “Tenías que haberlos visto…”, comenzó diciendo mientras que Salvador se mostró bastante sorprendido. “¿A quiénes?”, consultó. En ese momento Micaela narró cómo se dio el encuentro entre María Gracia Rizo Patrón y Felipe Arosamena. “A Felipe, con Gracia… Dándose tremendo beso”, sentenció.

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.