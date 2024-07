María Teresa De La Puente se encontraba rezando delante de San Pedro, cuando de pronto Conchita Méndez apareció muy furiosa. Como se recuerda, hace poco Manuel Gallardo le reveló que la dejó por estar enamorado de Techi. Por este motivo, decidió confrontarla y decirle un par de verdades en su cara. “Mira tú, qué preocupada. Como una santa y frente a San Pedrito”, comenzó diciendo, mientras que María Teresa ponía cara de asombro.

“Me quitaste a mi novio, estarás feliz ahora ¿no?”, expresó Conchita muy furiosa. Por su parte, Techi no terminaba de entender que es lo que estaba ocurriendo. “Qué hablas, yo no te he quitado a nadie”, respondió. Al sentirse tan atacada, María Teresa le pidió a Conchita que resuelva sus problemas con Manuel antes de confrontarla así.

“Mira, Conchita, Si tienes algún problema con Manuel, háblalo con él”, expresó bastante mortificada por la escena que le estaba haciendo frente a todo el terminal. En ese instante, Conchita lanzó fuerte dardo: “Ya lo hablé con él. Me dijo que está enamorado de ti”, sentenció.

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.