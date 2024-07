En el nuevo capítulo de “Pituca Sin Lucas”, Miguelito se tardó mucho tiempo en llegar a la panadería para empezar con su horario laboral. Esto extrañó mucho a Don Bernardo, quien incluso comenzó a molestarse por su ausencia. De pronto, siente que ingresa alguien al local y al percatarse que era Miguelito, no dudó en llamarle la atención por su tardanza.

Sin embargo, Miguelito estaba en pésimas condiciones, con la ropa destrozada. “Don Bernardo no sabe lo que me pasó. Disculpe, ayer me sucedió una tragedia. Don Bernardo, se incendió mi casa”, mencionó el muchacho con un nudo en la garganta, mientras que el abuelito de Margarita poco a poco comprendió la situación.

“El incendio duró cuatro horas. Dice que fue por un corto circuito. Estaba durmiendo hasta que sentí el olor y tuve que salir por la ventana. Ahora, ¿qué vamos a hacer? no tenemos nada”, expresó mientras se refugiaba en los brazos de Don Bernardo. “Solamente tenemos puros parientes pobres y no nos pueden alojar”, añadió.

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.