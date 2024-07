María Gracia Rizo Patrón y Felipe Arosamena retomaron su relación, y, ahora, el joven le hizo una importante propuesta a su enamorada. En una conversación en su carro, él sacó a relucir que tenía otras intenciones: tener su primera noche de pasión juntos.

Ella se mostró MUY sorprendida con el comentario de su enamorado y se demoró en responderle. Así que, al ver la duda en su rostro, Felipe le aclaró: “No quiero que te sientas presionada por favor. La idea es que los dos lo queramos”.

Pero rápidamente María Gracia le respondió: “No, no, no me siento presionada. Es solo que no me lo esperaba. ¿Cómo me va a molestar si me parece lindo que me lo preguntes? Me parece tan cuidadoso de tu parte”. Aunque Felipe seguía esperando una respuesta de su enamorada. “Yo te amo Gracia. Y sé que es un tema importante para ti, por eso quiero cuidarlo mucho”, le aseguró.

Al final, María Gracia SE NEGÓ al pedido de Felipe. “Pipo… ¿Me odiarías mucho si te pido esperar más por favor?”, le rogó. “No, para nada. Cuando lo quieras amor”, respondió su pareja.

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.