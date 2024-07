María Teresa De La Puente se encontró en una situación bastante incómoda luego de que Conchita Méndez le revalara a María Gracia que su mamá está enamorada de Manuel Gallardo. Como era de esperarse, Gracia armó todo un escándalo en el Terminal Pesquero, generando un ambiente tenso entre todos los presentes.

Gracia salió furiosa del terminal y al ser alcanzada por Techi, su mamá intentó dejarle en claro que no ocurre nada con el vecino. “No, ya te dije que nosotros solo somos amigos y estoy cansada de tanto conflicto. No sólo me está afectando a mí, sino que también a ustedes”, expresó.

Sin embargo, al ver que Gracia no entendía de razones tomó drástica decisión respecto a su futuro laboral. “¿Sabes qué? Voy a dar un paso al costado. Nos vamos, este es el último día”, sentenció. “¿Y de qué vamos a vivir?”, respondió Gracia preocupada. Parece esto no importarle en lo absoluto a Techi, quien se mostró muy decidida.

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.