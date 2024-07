“Pituca sin Lucas” transmitió su capítulo 53 este miércoles 17 de julio vía Latina Televisión. En el episodio, el acercamiento entre Techi De La Puente y Manuel Gallardo es cada vez más notorio. Sin embargo, la interrupción de María Gracia, la hija mayor de Techi, ocasionó MUCHOS problemas.

La joven irrumpió en la oficina de su mamá para buscarla e irse a casa. Pero, al toparse con Conchita, recibió un comentario impactante. “Tu mamá aquí en la oficina nunca está sola, siempre está con Manuel. Los dos juntitos, solos en la oficina todo el día”, aseguró.

Y, aunque su mamá intentó negarlo todo en una conversación privada, su hija mayor la encaró: “No te creí nada. Cero convincente tu explicación. ¿Me estás ocultando algo mamá? ¿A ti te gusta el papá de Salvador?”,

En tanto, María Gracia RECHAZÓ la propuesta de Felipe porque no estaba segura de querer tener una noche de pasión juntos. “Pipo… ¿Me odiarías mucho si te pido esperar más por favor?”, le consultó a su pareja. Y él evidentemente le aclaró que no tenía ningún problema. “No, para nada. Cuando lo quieras amor”, respondió el joven.

Por su lado, al enterarse que Gracia regresó con Felipe, Salvador tomó un RADICAL decisión: alejarse de ella. “Imagínate cómo me sentí yo cuando me enteré de que te fuiste corriendo con el doctorcito para regresar con él (…) Yo pensé que no ibas a ser tan fría, que te ibas a demorar un poco en regresar con él”, le recalcó.

Además, Don Bernardo llegó hasta la casa de las Rizo Patrón para pedirle un gran favor a La Cocó: que lo ayude en el stand que pondrá para recaudar fondos con el fin de reconstruir la casa de Miguelito. Y, tras hacerse de rogar, la mujer aceptó. En agradecimiento, el dueño de la panadería del barrio le plantó un BESO en los labios.

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.