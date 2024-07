María Gracia Rizo Patrón quedó impactada al escuchar lo comentado por Conchita sobre su madre Techi De La Puente. “Tu mamá aquí en la oficina nunca está sola, siempre está con Manuel. Los dos juntitos, solos en la oficina todo el día”, había dicho la mujer. Esta declaración generó la DUDA de la joven, quien le cuestionó a su madre la verdadera razón por la que está tan cerca de Manuel Gallardo.

Una vez fuera del terminal, Gracia encaró a Techi. “Hace rato Conchita viene insistiendo en lo mismo. Por algo te puso atrasadora en la camioneta. Solo siente celos de ti, ¿qué raro no?”, le recriminó.

Así que Techi intentó despistarla. “Porque yo trabajo con Manuel. Tiene que encontrar a una culpable de su ruptura porque no entiende que Manuel ya no la quiere. Pero yo no tengo nada que ver”, dijo no tan convencida. “¿Está segura mamá? ¿Eso tampoco tiene que ver con que ahora te quieres separar de mi papá?”, le refutó la joven.

Pero, hasta el último, Techi negó todo. “Yo ya les dije qué pasó con su papá”, agregó. “Sí, pero no te creí nada. Cero convincente tu explicación. ¿Me estás ocultando algo mamá? ¿A ti te gusta el papá de Salvador?”, le preguntó, dejando sin palabras a su madre.

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.