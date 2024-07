Este jueves 18 de julio se transmite el capítulo 54 de la novela familiar “Pituca Sin Lucas”. En esta nueva entrega, todo se complicará, pues uno de los mayores miedos de Franco Gallardo se hará realidad al enterarse que Belén y Benjamín compartieron un beso.

En el adelanto, se puede ver a Benjamín acercarse a María Belén Rizo Patrón. “Yo creo que tú nunca vas a dar el primer paso. Por eso, voy a tener que darlo yo”, expresa. El joven sorprende a la hija de Techi y la besa a la vista de su hermana Piedad.

Por ello, la más pequeña de las Rizo Patrón corrió a la casa de los Gallardo a contarle a Alonso. “Tú no has visto lo que yo he visto, a Belén besándose con Benjamín”, revela la niña. Todo ocurrió justo cuando Franco bajaba las escaleras, por lo que el joven escuchó la impactante noticia.

Por otro lado, Techi tomará una complicada decisión sobre la relación que tiene con el ‘Tiburón’ y decidió marcar distancia.“No quiero que me sigas hablando de amor”, sentencia.

Mira EN VIVO el capítulo 54 de “Pituca sin Lucas”

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.