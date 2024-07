En el capítulo anterior de “Pituca Sin Lucas” Don Bernardo se atrevió a robarle un beso a La Cocó cuando fue a pedirle que lo ayudara con el evento que le están organizando a Miguelito. Aunque la expresión de su rostro mostró mucha alegría, también se indignó por la forma en la que lo hizo. Por este motivo, acudió con el sacerdote para poder confesarse. Una vez que terminó, se dirigió a la panadería de Don Bernardo para pedirle un par de explicaciones.

“Fresco y sin vergüenza. Por su culpa me he tenido que confesar con ese cura chismoso. Atreverse a robarme un beso por segunda vez”, fue lo primero que le dijo la abuelita a Don Bernardo. Él se mostró bastante avergonzado por lo sucedido e intentó disculparse, pero La Cocó no quiso escuchar ni una sola palabra. “Usted me hizo pecar con ese beso. Usted me dio un beso en la boca, eso fue”, sentenció.

“No la quería incomodar… Es que me salió del alma”, fue la forma en la que se excusó Don Bernardo. Tras ello, procedió a pedirle perdón. “Con mucho amor y con mucho respeto le pido mil disculpas”.

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.