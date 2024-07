Benjamín y Belén Rizo Patrón se encontraban en la habitación de la jovencita, pues el muchacho estaba explicándole un par de tareas que ella no entendía. De un momento a otro comenzaron a hablar sobre el evento que se hará para recaudar fondos para la casa de Miguelito. Benja no tuvo mejor idea que invitar a Belén, para que vayan juntos como pareja. Sin embargo, en un inicio ella no se mostró muy entusiasmada.

“Ya caerás en mis brazos, nena”, dijo de forma muy coqueta y con un acento español bastante peculiar. “¿Y por qué lo tienes tan claro?”, preguntó Belén con esa enorme interrogante en su cabeza. “Porque hay cosas que se saben”, respondió muy seguro Benjamín. Al notar tanta insistencia de su parte, no le quedó otra que aceptar su invitación: “Está bien, vamos”.

Tras ello, comenzaron a hablar de los acercamientos que ambos han tenido desde que comenzaron a salir y Benjamín no está conforme del todo. “Yo creo que estamos bien así, conociéndonos”, mencionó Belén, pues ella quiere llevar las cosas despacio y sin apuros. Por su parte, Benjamín no aguantó más y se mandó con todo. “Yo creo que tú nunca vas a dar el primer paso, por eso voy a tener que darlo yo”, mencionó antes de robarle un beso.

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.