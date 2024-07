Luego de pasar un incómodo momento en la panadería de Don Bernardo, María Belén Rizo Patrón decidió ir a la casa de Franco Gallardo para aclarar la situación. La hija de Techi se mostró confundida por la molestia de Franco, hasta que él le reveló que se enteró del beso entre ella y Benjamín y la llamó mentirosa.

Aunque Belén se mostró molesta con Piedad y afirmó que fue Benjamín quien la besó, Franco llevó la conversación por otra dirección. “Ah, pero tú te dejaste”, le increpó. En ese momento, la Rizo Patrón intentó irse, pero el hijo del ‘Tiburón’ continúo hablando. “Belén, estoy muy molesto contigo. No es porque esté celoso, sino porque me parece recontra inconsecuente”, afirmó.

Inmediatamente, Belén le preguntó por qué creía que era inconsecuente. “Porque te pedí perdón mil veces, te mandé una carta, te hice un video y tú nada, y con este patita que recién acabas de conocer andas agarrando de lo lindo”, sentenció Franco.

Al no obtener una respuesta, Franco no se detuvo y le lanzó un fuerte comentario a la adolescente. “Tú me dijiste que no confiabas en los hombres, que necesitabas tiempo, que te gustaba ir lento. ¿Sabes qué, Belén? Eres una mentirosa”, aseguró. Luego de escuchar las hirientes palabras del joven, Belén no pudo más y salió de la casa de los Gallardo.

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.