Franco Gallardo se enteró que Benjamín y María Belén Rizo Patrón se dieron un beso. Por este motivo, llegó a la casa de Margarita más cariñoso que nunca y la nieta de Don Bernardo sintió como su actitud está cambiando con ella. Ambos se pusieron a conversar acerca de lo que será el evento de Miguelito, cuando de repente sucedió algo muy extraño.

Margarita recibió un mensaje de texto de Benja. Franco se percató de ello, pero la jovencita cambió de tema rápidamente. “Está casi lista, ya le el primer beso”, fue lo que decía el nuevo galán de Belén. “¿Quién es?”, preguntó Franco al sentir el sonido de notificación en su celular. “Es un amigo que iba a ir a la fiesta, pero no va a poder”, respondió.

Para distraerlo, mandó a que le alcanzara algo de su habitación. “Amor, ¿crees que me puedas traer el buzo que dejé arriba en mi cuarto?”, fue el pedido que le hizo. Tras ello, confrontó a Benja por casi exponerla delante de su enamorado. “No me mandes WhatsApp ahora, Franco casi me ampaya”, sentenció.

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.