María Teresa De La Puente se encontraba hablando con Manuel Gallardo sobre cómo solucionar las cosas y llegó a la conclusión de que tal vez lo mejor sea alejarse. “Necesito alejarme de este lugar, alejarme de Conchita y también de ti”, expresó, mientras que Manuel empezaba a angustiarse por la situación. “Pero que tengo que ver yo con lo que hizo Conchita”, respondió.

“Manuel, estamos cerca todo el tiempo. Si no es aquí, es en la casa. Si sigo así, la que va a explotar soy yo”, fue la excusa que dio Techi para romper cualquier tipo de vínculo que tiene con Manuel. “Mis hijas necesitan a una mamá que estén tranquilas. Por favor, no trates de convencerme, yo ya tomé la decisión de irme de aquí”, añadió.

Lo tenso de la situación hizo que Manuel Gallardo saque su lado más romántico. “Lo que me estás pidiendo es que no te ame. Creo que es lo mejor, eso es imposible y lo sabes. No puedo dejar de amarte”, manifestó. Tras ello, procedió a darle un apasionado beso sin esperar que Gracia los interrumpiera de forma abrupta.

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.