María Gracia Rizo Patrón sigue haciendo su berrinche tras ver a su mamá besando a Manuel Gallardo en su oficina. De pronto, siente que alguien toca la puerta. En un inicio se molestó, pero se llevó una grata sorpresa cuando se dio cuenta de que se trataba de Felipe Arosamena. “Mi amor, soy yo”, le dijo su pareja.

Cuando el estudiante de medicina ingresó, se asustó al ver el estado en el que se encontraba su enamorada. “¿Qué pasó? Tranquila ¿Por qué estás así?”, preguntó. Sin embargo, Gracia no quiso dar más detalles acerca de lo sucedido con Techi y Manuel. “No te puedo contar, pero sácame de acá. No soporto a mí mamá, me pelee horrible con ella”, manifestó.

Pipo pensó que simplemente ella quería salir a despejarse un poco, fue ahí cuando se rectificó y le hizo un pedido especial. “No me estás entendiendo. No me quiero ir para despejarme. Me quiero ir de esta casa. Quiero ir a vivir contigo, por favor”, sentenció.

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.