Luego de escuchar la discusión que Techi De La Puente tuvo con María Gracia Rizo Patrón, la Cocó acudió a su hija en busca de una explicación. Aunque la ‘pituca’ le dijo a su madre que renunció por la carga laboral, la Cocó no le creyó. Por ello, Techi acabó confesando que Gracia la vio besarse con Manuel Gallardo.

“Yo puedo entender que Gracia haya renunciado. Nunca le gustó ese trabajo, ¿pero tú? ¿Qué pasó hoy para que decidieras también renunciar?”, preguntó la Cocó. Nuevamente, Techi intentó negar que hubiera otra razón, pero su madre no aceptó esa respuesta.

“Si quieres que te apoye, dime la verdad. Soy tu madre, no me trates como si fuera una tonta”, manifestó la abuela de las Rizo Patrón. Luego de la insistencia, la ‘pituca’ acabó por revelar la verdad. “Gracia me encontró besándome con Manuel”, confesó.

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.