Los problemas llegarán hasta la casa de los Gallardo. Salvador y Manuel. Aunque la conversación entre padre e hijo comenzó de manera amena todo terminó con una pelea entre ambos.

Todo empezó cuando el ‘Tiburón’ le preguntó a su hijo si estaba enamorado de María Gracia Rizo Patrón. “La verdad es que sí, viejo. Me enamoré hasta las patas“, confesó. Al escuchar esto, Manuel intentó animar a Salvador.

“Viejo, tampoco seamos ciegos. Yo vendo pescado, él es médico”, aseguró Salvador ante los comentarios de su padre. A pesar de la negatividad del joven, el patriarca de los Gallardo no se rindió y comentó que la única diferencia entre Felipe y Salvador es el dinero. “Mira, hijo, yo no los crié a ustedes para ser pitucos y de verdad que me siento orgulloso de eso”.

Sin embargo, Salvador le contestó a su padre con un doloroso comentario. “Nadie puede estar orgulloso de solo vender pescados, papá“, sentenció. “¿Qué dijiste?”, replicó Manuel.

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.