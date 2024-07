María Teresa De La Puente decidió contarle a su mamá acerca del beso que se dio con Manuel Gallardo. Incluso, le reveló que fue María Gracia quien la encontró en el acto. La Cocó, se mostró bastante sorprendida y no podía creer lo que estaba escuchando. “¿Ese beso fue una tontería? ¿Un momento de debilidad o realmente significó algo más?”, preguntó.

Techi seguía conmocionada por el evento que le tocó vivir, pero La Cocó no dejaba de hacer preguntas respecto al tema. “Mamá, no me hagas esa pregunta, por favor”, fue la respuesta que le dio Techi.

Sin embargo, la abuela no se quiso quedar con al duda e insistió respecto a los sentimientos que puede tener su hija con “El Tiburón Gallardo”. “¿Te has enamorado de ese hombre?”, preguntó.

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.