María Teresa De La Puente le reveló a su madre el beso que se dio con Manuel Gallardo, el cual fue descubierto por María Gracia Rizo Patrón. Por este motivo, La Cocó le preguntó por los verdaderos motivos de aquel encuentro. “Contéstame sin miedo, Techi. ¿Te has enamorado de ese hombre?”, le preguntó.

Techi no le dio una respuesta, pero intentó explicar por todo lo que ha pasado y lo que le habría llevado a tomar tal decisión. “Mi vida ha cambiado tanto en tan poco tiempo. A veces me veo en el espejo y no me reconozco… Ahora tengo que pensar en todo”, comenzó diciendo. Sin embargo, a La Cocó no le pareció nada correcto. “No por eso te vas a enamorar de un hombre que vende pescado. Ubícate, eres María Teresa De La Puente de Rizo Patrón”, sentenció.

En ese instante, Techi sacó sus garras para defender sus ideales. “Yo ya no soy pituca, antes no sabía ni freír un huevo. Ahora mírame, manejo las cuentas de la casa”, expresó. “Manuel me ha hecho ver la vida de otra manera y eso me gusta”, agregó.

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.