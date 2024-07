Salvador Gallardo todavía está choqueado tras ser rechazado por María Gracia Rizo Patrón. La hija de Techi se encargó de recalcarle de que no podrían estar juntos por su estatus social. Ahora, Salvador pensó mejor las cosas y le dijo a su papá quiere ser algo más que un “vendedor de pescado”. Esto incomodó a Manuel, quien se indignó: “No entiendo que estás diciendo, Salvador. Claro que te tienes que sentir orgulloso de lo que hacemos. Esta familia la construimos vendiendo pescado”.

Al escuchar esas palabras, Salvador quiso defender su punto de vista, de la forma más respetuosa posible. “Ya sé, papá. Perdón. Es que esto que ha pasado con Gracia me ha movido el piso. No sé si me gusta lo que hago”, expresó. Sin embargo, Manuel piensa que lo hace por el amor de Gracia. “Si esa mujercita te quiere por lo que tienes y no por lo que quieres, entonces no te merece”, sentenció.

Por su parte, el mayor de los Gallardo, defendió su posición hasta más no poder. “A lo mejor no quiero seguir haciéndolo. Quiero tener una profesión. Trabajo contigo desde los 16 años”, comentó, intentando de convencer a su papá.

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.