Margarita se cruzo con Belén Rizo Patrón en el colegio y no dudó en preguntarle por el nuevo saliente que tiene. Después de verlos juntos en la fiesta, desea saber si ya formalizaron o están intentando tener una relación. “Parece que Benja y tú ya están”, fue el comentario que hizo. Sin embargo, parece que no fue del agrado de la hija de Techi. “¿Qué pasa, Margarita? Lo digo en buena onda, ¿también quieres ser mi amiga?”, respondió.

Margarita intentó calmar la situación y le comentó que todo lo que estaba diciendo era en buen plan, que no buscaba que atacarla ni nada por el estilo. “No, amigas, amigas, tampoco. Pero algún día podemos llegar a serlo”, manifestó. En ese sentido, Belén comentó lo siguiente de muy mala manera. “Sí, me gusta Benjamín y no tengo ningún interés en acércame a tu enamorado”, sentenció.

En ese preciso instante, Margarita hizo un comentario con el que casi expone toda su plan, pues dio a entender que conoce a Benja desde hace tiempo. “¿Por qué tan a la defensiva? Te lo decía porque Benja tiene cara de ser buena persona y nunca se había templado tanto de alguien”, sentenció. Justo ahí es cuando Belén comenzó a dudar: “¿Lo conocías de antes?”

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.