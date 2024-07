Manuel Gallardo fue sorprendido por Loreta, quien le robó un beso en su oficina. Quedó tan impactado que no supo cómo reaccionar. “Señora, Loreta, pero ¿qué pasó? la verdad es que no me esperaba esto”, expresó. Loreta no se calmó y de forma muy coqueta comenzó a excusarse. “¿Sabes? Esto fue como un impulso. Lo que pasa es que pensar que es de izquierda, me da calor un poquito”, expresó.

Sin embargo, Manuel no estuvo de acuerdo con su actitud y de forma amable, le pidió que no se vuelva a repetir. “No, yo no soy tan demostrativo así. Con un fuerte apretón de la mano suficiente. Espero que no se ofenda”, mencionó muy calmado, tratando de que Loreta no se sienta mal.

Además, agregó los motivos por los que no tendría algo casual con la amiga de Techi. “No me gusta mezclar las cosas. La chamba por un lado y las relaciones personales por otra”, mencionó. Sin embargo, Loreta le dio a entender que tiene una relación abierta con su esposo y que eso no significaría un problema para su matrimonio. Fue ahí cuando Manuel le dice que “no” por Techi: “Mi corazón está ocupado”.

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.