En el capítulo 59 de “Pituca Sin Lucas” sucedieron cosas realmente sorprendentes. Todo comenzó bastante intenso con la visita de Loreta al Terminal Pesquero, donde encontró a Manuel Gallardo completamente solo. Esto fue de su agrado, ya que desde hace varios episodios le puso el ojo encima. Primero comenzó con coqueteos, después se armó de valor y robó un beso. “El Tiburón Gallardo” no supo cómo reaccionar y quedó quieto.

Manuel quedó perplejo con la situación y por no querer herir sus sentimientos fue bastante educado. Le pidió que esto no se vuelva a repetir, pese a la insistencia que puso la amiga de Techi. Incluso le confesó que estaba casada, pero llevaba una relación abierta con su esposo. Sin embargo, Manuel no cedió y recalcó que su corazón le pertenece a otra persona.

Mientras el “Tiburón” tuvo que vivir todo este tormento, Conchita aprovechó su día en el club y conoció a un nuevo galán extranjero, quien rápidamente se robó su corazón. Al parecer se trata de alguien muy importante. No obstante, la emprendedora no fue del todo sincera con respecto a su identidad. Pese a todo ello, consiguió su número y todo hace indicar que seguirán manteniendo comunicación. ¿Finalmente superará a Manuel?

Regresando al nuevo dilema que vive Manuel Gallardo en su vida, le pidió a Loreta que por favor no le vaya a contar a nadie sobre el beso que se dieron. Sabe que es una equivocación y por ende no desea que lo sepa nadie más. Sobre todo Techi. En un inicio ella le mencionó que guardaría discreción, pero fue todo lo contrario, Ni bien salió del terminal, agarró su carro y llegó rápido donde María Teresa De La Puente. Le reveló lo que pasó y Techi se mostró impactada, mientras sus celos comenzaba a desbordar.

Pero no es el único bache con el que Techi tuvo que lidiar en el capítulo de hoy. María Gracia Rizo Patrón cumplió su palabra y finalmente se marchará de su casa con Felipe Arosamena. Esto tomó por sorpresa a toda su familia, sobre todo a La Cocó y su madre. Con mucho dolor, Techi no tuvo más remedio que dejarla ir.

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.