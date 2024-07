El capítulo 60 de “Pituca Sin Lucas”empezó con todo. Luego de que Loreta le contara a Techi De La Puente sobre su beso con Manuel Gallardo, la pituca no pudo esconder sus celos. Pero eso no fue todo, porque la reacción de Techi despertó las sospechas en su amiga sobre la relación que mantiene la esposa de José Antonio Rizo Patrón con el ‘Tiburón’.

Techi se mostró confundida ante la repentina revelación de Loreta. “¿Te dio un beso? ¿En la boca? Qué raro, porque Manuel no haría una cosa así”, aseguró. “Casi me desmayo, me agarró de improvisto. Me dijo ven pa acá. Ya tengo al viejo, al joven, me faltaba el popular”, respondió Loreta. Sin embargo, las sospechas de la amiga de Techi comenzaron cuando la pituca se mostró incrédula por la situación y hasta celosa. “¿No estás exagerando? Manuel es muy respetuoso”, sentenció.

La mujer, al ver los celos en Techi, no dudó en hacer otro coqueto comentario sobre su beso con el vecino de su amiga. “Contigo será, a mí que me falte el respeto todo lo que quiera. Tampoco es todo su culpa, la química era obvia”, afirmó. Con Techi a la defensiva, Loreta fue directa y la confrontó directamente sobre si había algo entre ella y el ‘Tiburón Gallardo’. “¿Estás celosa? Amiga, tell me, por favor. Te gusta el bombón pesquero. Te mueve el piso el vecino, por eso te fuiste del terminal”, preguntó.

Insatisfecha con las negativas de Techi, Loreta volvió a insistir ,“Dime la verdad, ¿el Gallardo te hace ojitos cuando están solos?”, preguntó.

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.