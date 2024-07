Conchita Méndez llegó de forma muy espontánea al Terminal Pesquero luciendo su nuevo look. Sin embargo, Manuel Gallardo no le dio mayor importancia y dejó pasar la situación como si nada. Ante ello, Conchita llegó hasta su oficina para escuchar su opinión sobre cómo estaba vestida.

“Manuel, ya pues no seas tacaño y dime qué opinas”, mencionó Conchita. Por su parte, Manuel lanzó un comentario bastante frío: “Te ves ridícula”, sentenció. Su expareja no quiso dar su brazo a torcer y siguió intentando obtener calificativos positivos de su parte. “Mira bien, con detenimiento, por favor”, comentó.

No obstante, Manuel siguió con su mala actitud hacia ella. “Esa ropa no te queda bien, no es tu estilo”, añadió. Fue ahí cuando Conchita prefirió restarle punto a sus opiniones. “Tú tienes muy mal gusto, no te sabes vestir, no sabes de moda. Mira cómo te ves, como un náufrago”, expresó.

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.