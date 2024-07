Belén Rizo Parón se encuentra con Benjamín en su casa repasando algunos temas que le pueden servir en un futuro examen. En un determinado momento, el joven se retira a la cocina para traer un par de refrescos y la hija de Techi se sentó en su computadora para transferir unos archivos. En ese instante, a Benja le llega un mensaje de Margarita. “Benji, ¿estás conectado?”, fue lo que escribió la pareja de Franco Gallardo.

Belén no podía creer lo que estaba leyendo y cuando se animó a investigar un poco más, Benja apareció en la escena. “¿Pasaste las pruebas?”, preguntó. “No, todavía. Me falta”, respondió algo disgustada. Sin embargo, no pudo con lo que vio y prefirió consultarle que estaba ocurriendo. “Oye, ¿por qué te escribe Margarita?”, fue la interrogante que planteó. A pesar de que lo quiso negar, Belén insistió. “Margarita Prieto, la enamorada de Franco, mi vecina”, expresó.

Benja rápidamente encontró una excusa para salir de esta tensa situación. “Quería que le de clases de matemáticas”, aseguró. “Qué bueno, ahora vas a tener dos alumnas”, mencionó Belén de forma bastante sarcástica. “A ver, ¿te pusiste celosa?”, consultó Benjamín al ver el carácter de Belén. “No, para nada. Sólo que ella no me cae bien. Sólo que me pareció raro que te escribiera, porque ustedes no son amigos”, sentenció.

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.