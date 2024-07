Benjamín llegó furioso a la panadería del abuelo de Margarita, pues estuvo acerca de arruinar sus planes con Belén Rizo Patrón. “¡Bravo!”, gritó mientras aplaudía. “¿Es un nuevo saludo?”, contestó Margarita sin entender muy bien lo que estaba sucediendo. “Por lo pavaza que eres”, respondió muy molesto Benja.

“¿Qué te pasa? No me vengas a tratar de pava”, acotó Margarita bastante indignada con los comentarios de Benjamín. “Belén leyó tu mensaje en mi laptop. No eres nada caleta”, fue la acusación de Benja. “¡Ubícate! Si te escribí lo de Belén, fue porque hablando con ella se me escapó que te conocía”, contestó la nieta de Don Bernardo, aunque Benjamín quiso restarle importancia. “¿Eso? Escúchame, deja de ser tan ansiosa. Lo que sí te voy a pedir es que me dejes de estar molestando cada 5 segundos”. sentenció.

Sin embargo, Margaria continuaría defendiéndose. “Franco te escuchó hablando con tus amiguitas. Así que avívate”, aseveró. Poco a poco Benjamín fue perdiendo la paciencia y alzó la voz: “¡Déjame hacer las cosas a mí manera!”, exclamó. En ese preciso instante, Franco cruza la puerta y se percata de lo que está ocurriendo. “¡Hey, ¿por qué le estás gritando a mi enamorada!”, sentenció.

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.