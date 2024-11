Manuel Gallardo y Techi De La Puente NO pueden seguir ocultando el amor que se tienen, así que optaron por contarles a sus hijos que ha triunfado el amor y que han iniciado un romance.

“Manuel y yo estamos, somos novios (…) Quiero rehacer mi vida y esta vez no le estoy haciendo daño a nadie. De hecho, su papá está de acuerdo, él me motivó a hacerlo. ¿Me entienden?”, les consultó Techi a sus hijas. La más emocionada fue Gracia: “Ay, mamita linda, te lo mereces”. “Me encanta”, agregó Belén. Incluso Cocó se mostró contenta con la decisión de su hija.

En tanto, en la casa de los Gallardo, Manuel les contó la buena noticia a Salvador y a Franco. “La señora Techi y yo estamos juntos. Tienen el papá más contento del mundo”, gritó el “Tiburón”.

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.