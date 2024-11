Este jueves 28 de noviembre se transmitió el capítulo 149 de “Pituca sin Lucas“. En esta nueva entrega de la novela de Latina, Techi De La Puente ENCARÓ a José Antonio y le negó que exista la mínima posibilidad de que vuelvan a ser una pareja y que regresen a vivir junto a sus tres hijas en la casa familiar de Casuarinas.

“Yo ya no estoy enamorada de ti. Nuestra historia no se va a perder nunca. Contigo tuve 3 hijas y las vimos crecer juntos y pasamos muchísimos momentos hermosos. (Pero) ya no me voy a volver a enamorar de ti. Eso no va a pasar. Perdóname que sea dura contigo, pero lo mejor es que tú sigas con tu vida”, le dijo la mujer.

José Antonio se quedó ATÓNITO ante la declaración de su aún esposa, pero se tomó el tiempo para reflexionar. Así que, poco después, regresó a la casa de Casuarinas para tener una conversación final sobre ese tema. “Creo que deberíamos divorciarnos oficialmente, legalmente. No me tengas miedo a mí, ni de lo que va a decir gente. Eso no interesa, si tú quieres rehacer tu vida con él (Manuel Gallardo), yo no tengo nada que decir. Me va a doler sí, pero ante todo tú mereces ser feliz”.

En tanto, don Bernardo ablandó su corazón y se unió en un intenso abrazo con su hija, la mamá de Margarita, tras pedirle perdón por haberlos abandonado a ambos por perseguir el amor en Estados Unidos. “Te extrañé mucho, papá”, aseguró la mujer. “No hay ni un solo día que no haya pensado en ti“, agregó su padre.

Además, Conchita, Goyo y Enrí regresaron de sus LUJOSAS vacaciones en Marruecos, pero con una GRAN SORPRESA: la mujer podría estar embarazada.

Revive AQUÍ el capítulo 149 de “Pituca sin Lucas”

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.