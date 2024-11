Conchita, Goyo y Enrí regresaron al Terminal Pesquero luego de sus lujosas vacaciones por Marruecos. Incluso, los tres amigos revelaron que les trajeron sus recuerdos a todos sus compañeros de trabajo.

En medio de la algarabía, Conchita empezó a sentirse mal, al nivel de tener náuseas; supuestamente por el fuerte olor a pescado del terminal. “Creo que me he desacostumbrado a los olores, me dan ganas de vomitar”, aseguró.

Pero Enrí tenía otra teoría sobre el malestar de la mujer: “Ay, Dios mío, eso es típico de las embarazadas, eso de sentir náuseas y asco por los olores. Ay yo creo que vas a ser mami, Conchita”. Esta afirmación dejó EN SHOCK a la mujer.

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.