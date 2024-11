La familia Rizo Patrón se mostró sumamente EMOCIONADA al descubrir que Belén había alcanzado el primer lugar en el examen de admisión para la universidad. Pero Cocó terminó EN SHOCK al descubrir la carrera que su nieta había escogido.

En sus expectativas estaba que la segunda de sus nietas estudie derecho, diplomacia o administración de empresas. Sin embargo, la respuesta de la joven la tomó por sorpresa. “Voy a estudiar pedagogía”, reveló.

Al escucharla, Cocó se impresionó y exclamó: “¡Dime que es mentira, por favor! Dime que no es verdad porque si no me desmayo”. Y Belén solo atinó a reírse y confirmarle su decisión: “Cocó quiero ser profesora, es mi vocación. Amo los cursos de mi carrera, de verdad”.

Aunque su abuela se NEGABA a aceptar la decisión. “Pero esa profesión no tiene nada de glamour”, aseveró.

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.