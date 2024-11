José Antonio Rizo Patrón está dispuesto a dejar todo atrás y darle una nueva oportunidad a su relación con Techi De La Puente. Sin embargo, la mujer tiene MUY CLARO que su matrimonio no tiene futuro. “Ya tomé la decisión de separarme. Además, hace tiempo que tú y yo no tenemos vida de pareja y yo no pienso volver a tenerla”, sentenció.

Aunque José Antonio no perdía la esperanza de cambiar la opinión de su aún esposa. “Acuérdate cómo nos queríamos. Éramos una gran pareja. Nos conocemos hace tanto tiempo. Te conozco como nadie y tú a mí”, aseguró. Pero Techi respondió con todo lo que pensaba: “Eso no es verdad. Yo no te conozco, José Antonio. Mira todas las cosas que me ocultaste. Yo ya no estoy enamorada de ti”.

Esa declaración ROMPIÓ el corazón de José Antonio, pero aun así pensaba que tenía alguna oportunidad de remediar las cosas. “Quiero volver a enamorarte. Dame la oportunidad de empezar otra vez. No nos perdamos Techi, no perdamos nuestra linda historia”, le suplicó.

Aunque, esta vez, Techi le ASEVERÓ, de manera firme, que NO iba a ser posible. “Nuestra historia no se va a perder nunca. Contigo tuve 3 hijas y las vimos crecer juntos y pasamos muchísimos momentos hermosos. (Pero) ya no me voy a volver a enamorar de ti. Eso no va a pasar. Perdóname que sea dura contigo, pero lo mejor es que tú sigas con tu vida”.

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.