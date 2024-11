José Antonio Rizo Patrón llegó hasta la casa de su familia en Casuarinas para felicitar a Belén por su ingreso a la universidad. Pero el hombre aprovechó en hablar con Techi De La Puente sobre un tema MUY importante.

Los padres de las Rizo Patrón se fueron a la sala para conversar y Techi NUNCA esperó escuchar de José Antonio lo siguiente: “Creo que sería bueno que podamos cerrar nuestro ciclo, Techi. Creo que deberíamos divorciarnos oficialmente, legalmente”.

Esa afirmación dejó EN SHOCK a la mujer, y José Antonio agregó: “Sería lo más sano, ¿no? Yo ya entendí que tú no me amas más y creo que tú deberías aceptar que estás enamorada de Manuel Gallardo”.

Y, a pesar de que Techi negó que eso sea cierto, José Antonio NO se retractó. “Ahora ya te puedo dejar ir. No me tengas miedo a mí, ni de lo que va a decir gente. Eso no interesa, si tú quieres rehacer tu vida con él, yo no tengo nada que decir. Me va a doler sí, pero ante todo tú mereces ser feliz”.

Y prosiguió ante la atenta escucha de su aún esposa: “Ese ex vecino tuyo te quiere y yo sé que también quiere a nuestras hijas, eso es importante para mí. Ese día que vino a verme al departamento insistió en que yo luchara por mis hijas, por mi familia. Incluso me dijo que iba a dar un paso al lado, que no te iba a buscar más si eso me tranquilizaba. Y sí me tranquilizó. Es un buen tipo. Y te conozco Techi, yo sé que tú lo amas. Y lo peor o lo mejor es que también te ama a ti. Techi, sé tan valiente como nuestras hijas y déjalo entrar en tu vida. Yo no me voy a oponer”.

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.